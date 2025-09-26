Аксенов: жители Дальнего Востока и Сибири активно покупают недвижимость в Крыму

По его словам, в настоящее время Крым является комфортным для проживания российским регионом. Руководитель региона рассказал, что ездит по селам Симферопольского и Бахчисарайского районов. Как сообщил глава республики, дома на многих улицах скупили приезжие с Дальнего Востока, Сибири и других регионов.