Токаев рассказал, что позволит значительно улучшить качество жизни казахстанцев

«Тотальная цифровизация позволит значительно улучшить качество жизни граждан, создать прочную основу для устойчивого научно-технологического прогресса Казахстана. У меня нет сомнений в правильности данного стратегического курса. Такая политика находит широкую поддержку среди молодежи, которая тонко чувствует передовые веяния и открыта технологическим новшествам. Вместе с тем нельзя отрицать, что в обществе присутствует скепсис по этому вопросу, как, впрочем, и по другим проблемам нашей повестки дня. С этим у нас дефицита никогда не было. Но надо учитывать и такие настроения. Для некоторых людей такие задачи кажутся больше декларативными, нежели практически заземленными. В своем Послании я подчеркнул, что нашей стране не дано другого пути. Если мы отстанем от прогресса, то рискуем стать уязвимыми и слабыми, оказаться в зависимости от внешних сил. Мы не имеем права отстать в своем развитии от общемирового прогресса, плестись в арьергарде. Это не соревнование, суть заключается в другом. В конечном счете, это вопрос выживания Казахстана как независимой страны», — заявил президент.