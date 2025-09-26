Ричмонд
Токаев рассказал, что позволит значительно улучшить качество жизни казахстанцев

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что сквозной темой его недавнего послания стала всесторонняя модернизация экономики путем масштабной цифровизации и внедрения технологии ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

«Эта задача в полной мере касается и сферы науки, и, особенно, такой инновационной отрасли, как атомная. Цифровые решения позволяют грамотно управлять всем жизненным циклом ядерных объектов. При этом они сокращают издержки, повышают эффективность и безопасность всех процессов. Искусственный интеллект кратно усиливает эти возможности. Сейчас развитый мир вошел в эпоху кардинальной перестройки, модернизации экономики на основе нового технологического уклада. Многие страны именно в такие переломные периоды истории собирали все свои возможности и совершали мощный рывок в развитии, уходили в отрыв в научно-технологической гонке», — заявил Токаев.

Он отметил, что имеются и исторические примеры.

«В XV—XVI веках Китай обладал самой крупной экономикой мира. В мировом ВВП доля китайской экономики достигла тогда более 60%. Отсюда появились такие понятия, как “Поднебесная”, “Срединное государство”, и соответствующие протокольные церемонии поклонения императорам, в том числе для иностранных представителей. Но потом в Англии произошла индустриальная революция, появились двигатели внутреннего сгорания. Эта революция прошла мимо Китая, после чего он стал жертвой двух внешних агрессий в ходе так называемых опиумных войн. К чести более поздних китайских руководителей современной эпохи исторические уроки были извлечены, приоритет был отдан науке, высоким технологиям, искусственному интеллекту. Результат налицо — Китай стал мировым лидером, державой, с которой сейчас считаются все страны. Поэтому на текущем этапе масштабная цифровизация и широкое внедрение искусственного интеллекта выступают, по сути, нашей национальной стратегией», — рассказал президент.

Он отметил, что от ее реализации зависит будущее нашей страны, ее место в ряду передовых государств мира.

«Тотальная цифровизация позволит значительно улучшить качество жизни граждан, создать прочную основу для устойчивого научно-технологического прогресса Казахстана. У меня нет сомнений в правильности данного стратегического курса. Такая политика находит широкую поддержку среди молодежи, которая тонко чувствует передовые веяния и открыта технологическим новшествам. Вместе с тем нельзя отрицать, что в обществе присутствует скепсис по этому вопросу, как, впрочем, и по другим проблемам нашей повестки дня. С этим у нас дефицита никогда не было. Но надо учитывать и такие настроения. Для некоторых людей такие задачи кажутся больше декларативными, нежели практически заземленными. В своем Послании я подчеркнул, что нашей стране не дано другого пути. Если мы отстанем от прогресса, то рискуем стать уязвимыми и слабыми, оказаться в зависимости от внешних сил. Мы не имеем права отстать в своем развитии от общемирового прогресса, плестись в арьергарде. Это не соревнование, суть заключается в другом. В конечном счете, это вопрос выживания Казахстана как независимой страны», — заявил президент.