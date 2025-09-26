Ричмонд
В Краснодарский край прибыл министр транспорта России Андрей Никитин

Вениамин Кондратьев и Андрей Никитин обсудили развитие транспортной инфраструктуры Краснодарского края.

На Кубань прибыл министр транспорта России Андрей Никитин, его встретили в аэропорту Краснодара, рассказал губернатор региона на своей странице в социальных сетях.

Вениамин Кондратьев и Андрей Никитин обсудили развитие транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае. Глава Кубани отметил, что это необходимое условие для комфортной жизни жителей региона и привлекательности его для туристов.

Ранее мы писали, что Вениамин Кондратьев обозначил приоритеты работы на ближайшие пять лет. После официального вступления в должность губернатор Вениамин Кондратьев затронул основные направления развития региона.

Подводя итог десяти лет работы в должности губернатора, Кондратьев отметил, что они были непростыми и требовали нестандартных решений, чтобы сберечь население и сохранить экономику во время пандемии, а с началом СВО — справиться с давлением санкций и противостоять террористическим угрозам.

