В Краснодарский край прибыл министр транспорта России Андрей Никитин

Подводя итог десяти лет работы в должности губернатора, Кондратьев отметил, что они были непростыми и требовали нестандартных решений, чтобы сберечь население и сохранить экономику во время пандемии, а с началом СВО — справиться с давлением санкций и противостоять террористическим угрозам.