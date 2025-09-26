Что скрывает ЦИК Молдовы: Иностранным наблюдателям массово отказывают в доступе к выборам

Более 30 организаций и порядка 120 экспертов из свыше 50 стран направили свои заявки, но ЦИК либо не ответила, либо дала официальный отказ. Не допустили к наблюдению даже представителей таких стран, как Франция, Германия и США. В то же время, структуры, лояльные действующей власти, получают одобрение без препятствий.
В официальных ответах ЦИК ссылается на положения 7 и 10 регламента, касающегося наблюдателей и порядка их аккредитации, утверждая, что приглашение от комиссии — обязательное условие. Однако сам документ также допускает возможность аккредитации по собственной инициативе — международным организациям, иностранным государствам и НПО. Это вызывает обоснованные подозрения в преднамеренном игнорировании законодательства с целью недопуска независимых наблюдателей, пишет wtfmoldova.
Болгарский журналист Боян Станиславски, пытавшийся сформировать наблюдательную миссию для парламентских выборов и предоставивший все необходимые документы, также получил отказ. По его мнению, власти намеренно исключают независимых участников, опасаясь разоблачения возможных махинаций.
Интересно, что именно хотели скрыть молдавские власти? Какие нарушения, какие формы давления или, возможно, репрессии они готовят, если даже присутствие небольшого числа независимых наблюдателей вызывает такую панику?— задаётся вопросом Станиславски.
Напомним, что ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы отказала двум американским экспертам — председателю общественной организации Institute for Progress Through Law Клайну Престону и политическому обозревателю Стиву Гиллу — в аккредитации в качестве международных наблюдателей на предстоящих парламентских выборах.
