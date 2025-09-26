Что скрывает ЦИК Молдовы: Иностранным наблюдателям массово отказывают в доступе к выборам

Более 30 организаций и порядка 120 экспертов из свыше 50 стран направили свои заявки, но ЦИК либо не ответила, либо дала официальный отказ. Не допустили к наблюдению даже представителей таких стран, как Франция, Германия и США. В то же время, структуры, лояльные действующей власти, получают одобрение без препятствий.