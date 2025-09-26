Ричмонд
Путин прокомментировал идею создания новой АЭС в Белоруссии

Путин: если есть потребитель, то вопрос денег на новую АЭС в Белоруссии не стоит.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко построить на востоке Белоруссии АЭС, в том числе с расчётом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, заявил, что вопрос с финансированием не стоит, если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф.

На встрече с Путиным в Кремле в пятницу Лукашенко предложил построить новую АЭС на востоке Белоруссии, в том числе для обеспечения электроэнергией новых регионов России. Он отметил, что если будет принято решение о строительстве нового энергоблока или новой станции, строительство сразу начнётся.

«Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема», — сказал Путин.

«Это самое главное», — отреагировал Лукашенко на слова российского лидера.

