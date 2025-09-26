Путин прокомментировал идею создания новой АЭС в Белоруссии

На встрече с Путиным в Кремле в пятницу Лукашенко предложил построить новую АЭС на востоке Белоруссии, в том числе для обеспечения электроэнергией новых регионов России. Он отметил, что если будет принято решение о строительстве нового энергоблока или новой станции, строительство сразу начнётся.