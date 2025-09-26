В Узбекистане возведут город атомщиков для эксплуатации АЭС

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Джизакской области Узбекистана будет построен город атомщиков в рамках проекта строительства атомной электростанции малой мощности (АСММ) с участием госкорпорации «Росатом». Об этом сообщил директор агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.
Глава «Узатома» рассказал о проекте АСММ на панельной сессии мировой атомной недели World Atomic Week, открывшейся в Москве. По его данным, в процессе реализации проекта будет участвовать до 14 тысяч человек, а на эксплуатацию только станции малой мощности будет привлечено до 1 тысячи квалифицированных специалистов.
«Эти цифры говорят о неизбежности развития инфраструктуры для комфортного проживания такого количества людей и возводимый город атомщиков станет центром жизненных интересов большого числа людей сначала на ближайшие пять лет, а затем и последующие 80 лет» — цитирует Ахмедходжаева его пресс-служба.
Город атомщиков, который планируют строить как умный город, будет совмещать новые технологии, чистую энергию. Проект привлечет значительные инвестиции в регион, что будет способствовать развитию инфраструктуры, включая дороги, жилье и социальные объекты.
Директор агентства отметил, что Узбекистан станет одним из пионеров внедрения малых модульных реакторов, оказываясь в авангарде мировых трендов атомной энергетики.
«Поэтому наша страна ратифицировала все ключевые международные соглашения по ядерной безопасности, нераспространению и готова участвовать во всех инициативах, которые делают мир более безопасным», — добавил Ахмедхаджаев.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком строительства станции выступит «Росатом». К строительству также которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.
В сентябре прошлого года «Узатом» и «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.