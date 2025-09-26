В Узбекистане возведут город атомщиков для эксплуатации АЭС

В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком строительства станции выступит «Росатом». К строительству также которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.