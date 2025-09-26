В Кишиневе сторонники Патриотического блока пикетируют здание ЦИК

КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционного в Молдавии Патриотического блока пикетируют в пятницу здание ЦИК в Кишиневе, требуя допустить к выборам партию «Сердце Молдовы», передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Апелляционная палата Кишинева ограничила на 12 месяцев деятельность оппозиционной партии «Сердце Молдовы», которая входит Патриотический блок. Адвокат Фадей Нагачевский заявил, что политсила опротестует в Высшей судебной палате Молдавии решение об ограничении ее деятельности в преддверии парламентских выборов.
«Мы требуем, чтобы партия “Сердце Молдовы” была допущена к выборам. Это право граждан на свободное волеизъявление», — заявил на митинге исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.
Акция оппозиции, на которую собралось несколько сотен человек, проходит мирно, обстановка контролируется силами полиции, которая в действие манифестантов не вмешивается.
Ранее представители Патриотического блока заявили, что возможная попытка властей исключить партию «Сердце Молдовы» из предвыборной гонки не окажет воздействия на участие в выборах всего избирательного объединения в целом.
ЦИК Молдавии в пятницу рассматривает вопрос об участии партии «Сердце Молдовы» в выборах. От решения комиссии зависит участие самого блока в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября.
В Патриотический блок входят четыре партии: «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».