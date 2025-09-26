Песков прокомментировал угрозы Зеленского в адрес России

«Он [Зеленский] сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно и, наверно, лишний раз свидетельствует о том, что мысли киевского режима о войне, а не о мире», — указал Песков, комментируя совет Зеленского в адрес российских официальных лиц убедиться в том, что они знают местонахождение бомбоубежищ.