Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков прокомментировал угрозы Зеленского в адрес России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Угрозы Владимира Зеленского в адрес России могут указывать на то, что мысли киевского режима о войне, а не о мире. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Он [Зеленский] сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно и, наверно, лишний раз свидетельствует о том, что мысли киевского режима о войне, а не о мире», — указал Песков, комментируя совет Зеленского в адрес российских официальных лиц убедиться в том, что они знают местонахождение бомбоубежищ.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше