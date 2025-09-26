Приднестровская делегация в ОКК раскритиковала решение ЦИК о переносе участков

ТИРАСПОЛЬ, 26 сен — Sputnik. Делегация Приднестровья в ОКК раскритиковала заявление ЦИК Молдовы о переносе участков для голосования приднестровцев.
Напомним, по решению ЦИК, пять участков для голосования, на которых в воскресенье могли отдать свой голос проживающие в Приднестровье граждане Молдовы, будут перенесены в другие районы страны: два избирательных участка из села Варница Новоаненского района будут перенесены в районный центр — город Новые Анены; избирательный участок села Хаджимус Каушанского района — в Каушаны; избирательный участок коммуны Кочиеры Дубоссарского район и избирательный участок из села Дороцкая Дубоссарского района — в Кишинев.
Такое решение было принято в связи с поступившими от Генерального инспектората полиции (ГИП) и Службы информации и безопасности (СИБ) сигналами о возможной дестабилизации обстановки и угрозах в день выборов.
Кроме того в ЦИК сообщили о возможности перенесения ее шести пунктов для голосования жителей Левобережья в другие районы Молдовы в случае, если риски для безопасности сохранятся. Для них уже определены резервные избирательные участки в Новоаненском, Каушанском, Флорештском, Резинском и Штефан-Водском районах.
По словам представителей Приднестровья, для обеспечения безопасности в Зоне безопасности давно действуют проверенные механизмы — группы военных наблюдателей, военные коменданты и мобильные команды ОБСЕ, которые могут оперативно реагировать на любые кризисные ситуации без дополнительных разрешений.
«Этих инструментов достаточно для управления любыми кризисными ситуациями, что полностью перечёркивает абсурдную аргументацию ЦИК», — заявили в делегации.
Ситуацию прокомментировал и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Он отметил, что предстоящие парламентские выборы в Молдове очень и интересны жителям Приднестровья и те, кто замотивирован проголосовать, безусловно это сделает.
«Конституции любого государства обязано обеспечить человеку возможность реализовать свое право выбора. То, что было сделано в отношении жителей Приднестровья, именно сокращение участков до 12, хотя ранее мы знаем, их было 30 на прошлых президентских выборах в Молдове, а до этого были периоды, когда количество участков было и больше 40. Все это, на мой взгляд, является очень деструктивным проявлением попыток как-то ограничить, дискриминировать права и свободы. Что касается переноса участков, то мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию, мы информируем нашу общественность. Я думаю, те люди, которые готовы проголосовать и замотивированы, они, безусловно, это сделают, даже если эти участки будут переноситься», — заявил Игнатьев.
Приднестровская сторона призывает молдавские власти уважать существующие миротворческие инструменты, не дискредитировать миротворческую миссию и не использовать надуманные поводы для ограничения избирательных прав граждан. Делегация также отвергает попытки переложить ответственность за политизированные решения на ОКК.