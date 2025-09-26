Приднестровская делегация в ОКК раскритиковала решение ЦИК о переносе участков

«Конституции любого государства обязано обеспечить человеку возможность реализовать свое право выбора. То, что было сделано в отношении жителей Приднестровья, именно сокращение участков до 12, хотя ранее мы знаем, их было 30 на прошлых президентских выборах в Молдове, а до этого были периоды, когда количество участков было и больше 40. Все это, на мой взгляд, является очень деструктивным проявлением попыток как-то ограничить, дискриминировать права и свободы. Что касается переноса участков, то мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию, мы информируем нашу общественность. Я думаю, те люди, которые готовы проголосовать и замотивированы, они, безусловно, это сделают, даже если эти участки будут переноситься», — заявил Игнатьев.