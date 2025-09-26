Узбекистан и Россия подписали соглашения о строительстве интегрированной АЭС. Стороны говорят, что это первый в мире подобный проект

Представители Узбекистана и России зафиксировали договорённости, которые делают нашу страну первым государством в мире, запускающим интегрированный проект — одновременное строительство на одной площадке как атомной станции малой мощности, так и классической АЭС большой мощности.
Первый документ определяет архитектуру будущей АЭС: в Джизакской области Узбекистана построят интегрированный комплекс, состоящий из двух реакторов большой мощности ВВЭР-1000 поколения 3+ и двух современных малых реакторов РИТМ-200Н. Такой подход считается инновационным и пока не имеет аналогов в мировой практике.
В самом сердце Узбекистана, в Джизакской области, мы создаём беспрецедентный энергетический проект. Став первопроходцами в развитии атомной энергетики Центральной Азии, мы не просто возводим первую в регионе станцию — мы первыми создаём инновационное решение будущего. Наш проект — это смелое сочетание передовых технологий маломодульных станций и проверенных временем решений классической атомной энергетики большой мощности.
«Сегодняшнее подписание знаменует новый этап в развитии отношений между “Росатомом” и Узбекистаном в сфере мирного атома. Благодаря достигнутым договоренностям Узбекистан станет первой страной в мире, сооружающей интегрированную атомную станцию, где на одной площадке будет эксплуатироваться одновременно и современная атомная станция малой мощности, и АЭС большой мощности», — прокомментировал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.
Второй документ — соглашение об основных условиях контрактов на поставку ядерного топлива для обеих типов атомных станций. В нём зафиксированы договорённости по поставкам топлива для реакторов РИТМ-200Н и ВВЭР-1000, а также запасных частей, монтажного и контрольного оборудования.
Для Узбекистана подписание этих документов — исторический шаг: страна выходит на новый уровень энергетической независимости и технологического развития. Реализация проекта позволит не только существенно снизить дефицит электроэнергии, но и укрепить статус Узбекистана как пионера атомной энергетики в Центральной Азии.