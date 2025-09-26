Узбекистан и Россия подписали соглашения о строительстве интегрированной АЭС. Стороны говорят, что это первый в мире подобный проект

В самом сердце Узбекистана, в Джизакской области, мы создаём беспрецедентный энергетический проект. Став первопроходцами в развитии атомной энергетики Центральной Азии, мы не просто возводим первую в регионе станцию — мы первыми создаём инновационное решение будущего. Наш проект — это смелое сочетание передовых технологий маломодульных станций и проверенных временем решений классической атомной энергетики большой мощности.