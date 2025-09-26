Додон заявил, что Патриотический блок будет участвовать в выборах

«Госпожа Влах остается членом команды, она будет частью нашей правительственной команды после парламентских выборов. Сегодня мы здесь собрались несколько сотен человек. Но нас должно быть сотни тысяч на выборах в поддержку блока, чтобы у нас было парламентское большинство. А в понедельник, 29 сентября, в 12.00 (совпадает с мск) все встречаемся у парламента Молдавии, чтобы отстоять нашу победу», — отметил Додон.