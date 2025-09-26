«Что тут скрывать». Лукашенко и Путин обсудили региональные проблемы

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в Кремле с президентом России Владимиром Путиным обсудили региональные проблемы, сообщила пресс-служба президента.
На переговорах белорусский лидер сказал, что не хочет скрывать наличие региональных проблем.
— Что тут скрывать, я хотел бы с вами обсудить ряд региональных проблем. Вы знаете, что есть у нас, — сказал Лукашенко Путину.
Также глава Беларуси уточнил, что существуют несколько вопросов, по которым Москва и Минска обычно определяются в конце года, и вопрос по двусторонним отношениям.
— Даже один вопрос. Это в двусторонних отношениях, — отметил глава республики.
Еще Лукашенко заметил, что обращают внимание на то, что президенты Беларуси и России часто встречаются. Но сам же белорусский лидер пояснил, что ему кажется, что с президентом России он уже давно не встречался, к тому же он указал на накопившиеся вопросы.
— Накопилась куча вопросов, которые мы сегодня обсудим. И примем соответствующие решения, — подытожил белорусский президент.
