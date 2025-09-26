Лукашенко заверил Путина, что Минск продолжит покупать газ у «Газпрома»

«Станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в холодном режиме они у нас были, мы там как раз разместили майнинги… Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают», — отметил Лукашенко. «Поэтому мы у “Газпрома” практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что “Газпром” внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ. Поэтому в этом направлении будем работать», — добавил белорусский лидер.