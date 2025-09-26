Ричмонд
Лукашенко заверил Путина, что Минск продолжит покупать газ у «Газпрома»

Лукашенко: Минск планирует закупать у «Газпрома» те же объемы газа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупать у «Газпрома» практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в республике, заверив, что компания «не останется внакладе».

Путин и Лукашенко проводят в пятницу встречу в Кремле. Лидеры, в частности, обсудили вопросы сотрудничества в атомной энергетики. Президент России в шутку заметил, что АЭС в Белоруссии стала конкурентом для компании «Газпром», которая осуществляет поставки газа в республику.

«Станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в холодном режиме они у нас были, мы там как раз разместили майнинги… Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают», — отметил Лукашенко. «Поэтому мы у “Газпрома” практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что “Газпром” внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ. Поэтому в этом направлении будем работать», — добавил белорусский лидер.

