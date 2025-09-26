Песков назвал безответственным заявление о готовности стран НАТО сбивать российские военные самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство.
Россия настаивает на том, что все полеты самолетов ВС РФ осуществляются в строгом соответствии с международными правилами.
Мысли киевского режима о войне, а не о мире.
Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, чтобы их убедить в том, что он хороший вояка.
Переговорные позиции Украины ухудшаются с каждым днем.
Оставшуюся нитку «Северного потока» можно запустить хоть сию секунду.
Возможно, наверняка, починить и взорванную нитку, хотя она, собственно, находясь в том состоянии в поврежденном, в которой находится, она постепенно приходит в негодность.
Кремль рассчитывает, что следствие в Германии по подрыву «Северных потоков» будет доведено до конца.
Что касается того, кто за этим стоит, — мне кажется, красноречиво говорит об этом факт ареста конкретного подозреваемого. Ответы на это предстоит дать тем, кто занимается следствием. Немцы ведут следствие.
Россия хотела бы принимать участие в следствии по делу о подрыве «Северных потоков».
Мы не имеем возможности принимать участие в следствии, хотя очень бы хотели. Но эти наши предложения все были отвергнуты.
Без ведома администрации Байдена действия киевского режима по подрыву «Северных потоков» были бы невозможны.
Немецкая экономика продолжает страдать без «Северных потоков».
Кремль прокомментировал надежды Трампа на отказ Турции от российского газа.
«Турецкий поток» работает на полную мощность. «Голубой поток» работает на полную мощность.
Турция будет продолжать выгодную для нее торговлю с РФ определенными видами товаров.
Кремль отреагировал на идею ЕС продлить антироссийские санкции без Венгрии.
Этот вопрос надо задавать не нам, а в Брюсселе. Обратиться в Брюссель, в Еврокомиссию. Речь идет об изменении парадигмы в подходе к основам голосования по таким важным вопросам. Спросите у ЕС, что это такое.
Экономика РФ сохраняет достаточно высокие темпы развития.
Конечно, не обходится без проблем. В нынешнем мире экономики всех государств испытывают определенные трудности. Но, в целом, стабильность налицо.
Предложение повысить НДС до 22% аргументированно и обоснованно.
Здесь представляет всю необходимую аргументацию правительство. Аргументация убедительная, обоснованная, действия продуманные.
26 сентября во второй половине дня Владимир Путин проведет международный телефонный разговор.
Также в пятницу президент России встретится с избранными главами субъектов.