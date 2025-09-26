Власти Молдавии до сих пор не разрешают посещать Гуцул, сообщил адвокат

ЖЕНЕВА, 26 сен — РИА Новости. Власти Молдавии до сих пор не выдали разрешения на посещение главы Гагаузии Евгении Гуцул в тюрьме, при этом заявка была подана несколько недель назад, сообщил РИА Новости ее французский адвокат Уильям Жюлье.
«Мы пока не смогли получить разрешения», — сообщил Жюлье.
Одиннадцатого сентября адвокат указал агентству, что власти Молдавии уже длительное время рассматривают заявки ее иностранных адвокатов Уильяма Жюлье и Гонсало Бойе. Он отметил, что они уже «неделями» ждут разрешения, при этом власти требуют предоставить даже дипломы адвокатов об их образовании. Жюлье сообщил, что Гуцул содержится «в крайне жёстких условиях» и выразил надежду, что защита сможет вскоре ее посетить.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.