ЦИК исключила кандидатов «Сердца Молдовы» из предвыборного списка Патриотического блока

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Центризбирком Молдовы на своем заседании в пятницу постановил исключить кандидатов оппозиционной партии экс-башкана Ирины Влах «Сердце Молдовы» из предвыборного списка Патриотического блока. Теперь политическому объединению предстоит привести список кандидатов в соответствие с постановлением ЦИК.
В то время, как ЦИК рассматривал приостановку участия «Сердца Молдовы» в предвыборной гонке, представители оппозиции проводили акцию протеста у здания комиссии. Лидер социалистов Игорь Додон заявил, что Ирина Влах «остаётся неотъемлемой частью команды, независимо от итогов сегодняшнего заседания ЦИК».
Патриотический блок также потребовал от ЦИК отложить рассмотрение вопроса об исключении из предвыборного списка политформирования кандидатов «Сердце Молдовы», поскольку в производстве Конституционного суда находится запрос о признании неконституционными ряда положений Закона о политических партиях. ЦИК голосами 6 из 9 членов комиссии это предложение отклонила.
Партия «Сердце Молдовы» заявила, что «осуждает незаконное и политически мотивированное решение об исключении нашего формирования из избирательной кампании».
«Это не правосудие, а последний акт грязного спектакля, заранее срежиссированного властью с единственной целью — заставить нас замолчать. На каждом этапе этого спектакля мы указывали на беззаконие, разоблачали провокации и фейки против нашей команды. Жёлтый режим не прекратил свои атаки, что ещё раз подтверждает: весь беспредел последних недель — срежиссированный сценарий с заранее распределёнными ролями», — заявили в партии, отметив, что политическая борьба продолжится.
Днем ранее Апелляционная палата Кишинева по требованию Министерства юстиции вынесла решение об ограничении на 12 месяцев деятельности партии «Сердце Молдовы», входящей в оппозиционный Патриотический блок.
Запрет деятельности партии «Сердце Молдовы».
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы на заседании 17 сентября рассмотрела жалобы двух партий против партии «Сердце Молдовы» и Патриотического избирательного блока. В результате ЦИК вынесла «Сердцу Молдовы» предупреждения о нарушении правовых положений о финансировании политических партий и обратилась в Министерство юстиции с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности политсилы.
В партии «Сердце Молдовы» назвали данное решение нарушением и заявили, что оно будут обжаловано. После этого Апелляционная палата Кишинева удовлетворила просьбу представителя партии Фадея Нагачевского о проверке конституционности положений закона о политических партиях.
В четверг, 25 сентября Конституционный суд счел недопустимым обращение политформирования и не принял ее к рассмотрению. В тот же день Апелляционная палата Кишинева вынесла решение о приостановлении деятельности партии «Сердце Молдовы».
В политформировании назвали это решение политическим заказом и пообещали продолжить борьбу. В Патриотическом блоке подчеркнули, что ограничение деятельности партии «Сердце Молдовы» не повлияет на целостность и состав политсилы.