ЦИК исключила кандидатов «Сердца Молдовы» из предвыборного списка Патриотического блока

«Это не правосудие, а последний акт грязного спектакля, заранее срежиссированного властью с единственной целью — заставить нас замолчать. На каждом этапе этого спектакля мы указывали на беззаконие, разоблачали провокации и фейки против нашей команды. Жёлтый режим не прекратил свои атаки, что ещё раз подтверждает: весь беспредел последних недель — срежиссированный сценарий с заранее распределёнными ролями», — заявили в партии, отметив, что политическая борьба продолжится.