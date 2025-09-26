Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Грузии предложил Трампу начать отношения «с чистого листа»

Президент Грузии Михаил Кавелашвили предложил президенту США перезагрузить двусторонние отношения. Он также провел несколько встреч с представителями американской администрации.

Источник: Reuters

«Я сказал президенту США, что пришло время начать наши отношения с чистого листа. Он ответил, что рассмотрит этот вопрос. Он пообещал обязательно вернуться к этой теме и связаться со мной», — сказал Михаил Кавелашвили на полях Генассамблеи ООН (цитата по 1TV).

Отношения Тбилиси и Вашингтона ухудшились в 2024 году, когда власти кавказской страны приняли закон об иностранном влиянии. Он также известен как закон об иноагентах. В мае 2025-го Палата представителей США приняла законопроект о санкциях в отношении лидеров правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше