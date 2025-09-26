Президент Грузии предложил Трампу начать отношения «с чистого листа»

«Я сказал президенту США, что пришло время начать наши отношения с чистого листа. Он ответил, что рассмотрит этот вопрос. Он пообещал обязательно вернуться к этой теме и связаться со мной», — сказал Михаил Кавелашвили на полях Генассамблеи ООН (цитата по 1TV).
Отношения Тбилиси и Вашингтона ухудшились в 2024 году, когда власти кавказской страны приняли закон об иностранном влиянии. Он также известен как закон об иноагентах. В мае 2025-го Палата представителей США приняла законопроект о санкциях в отношении лидеров правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».
