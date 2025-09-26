Гросси обсудил с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС

«Конечно, обсудили ядерный аспект конфликта, это ЗАЭС», — приводит его слова РИА Новости.
Путин встретился с Гросси накануне в Кремле. Глава государства отметил, что сотрудничество России с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин не станет возражать против возможного назначения Гросси генсеком ООН.
