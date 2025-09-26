Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гросси обсудил с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом он сказал журналистам на полях «Мировой атомной недели».

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, обсудили ядерный аспект конфликта, это ЗАЭС», — приводит его слова РИА Новости.

Путин встретился с Гросси накануне в Кремле. Глава государства отметил, что сотрудничество России с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин не станет возражать против возможного назначения Гросси генсеком ООН.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше