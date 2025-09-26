Еще одного конкурента ПАС сняли с предвыборной гонки: Партии Inima Moldovei, которую возглавляет экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, запретили участвовать в выборах в ближайший год

Партия «Сердце Молдовы» Ирины Влах была исключена из избирательной гонки.
ЦИК принял решение об исключении с 6 голосами «за» и 3 «против».
26 кандидатов от этой партии, включая Ирину Влах, были исключены из Патриотического блока.
Патриотический блок обязан обновить список кандидатов в течение 24 часов.
Партия «Сердце Молдовы» осуждает незаконное исключение из избирательной гонки, называя его срежиссированным властями актом для подавления оппозиции.
«Это не правосудие, а грязный спектакль, чтобы заставить нас замолчать», — заявляет партия, подчёркивая, что разоблачала провокации и фейки на каждом этапе кампании.
Партия обещает продолжить борьбу, представляя надежды сотен тысяч граждан, и предупреждает: виновные в атаках на демократию понесут ответственность.
