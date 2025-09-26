Путин посоветовал Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал белорусскому коллеге Александру Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии, поскольку они являются мощным потребителем электроэнергии.
Лидеры в Кремле обсудили в пятницу в том числе вопросы производства и потребления энергии.
«У нас же не было дефицита электроэнергии. Мы переживали: построим станцию (ред. — АЭС), что будет дальше», — вспомнил Лукашенко в ходе встречи.
Путин отметил, что экономика растёт.
«А вы знаете, что — искусственный интеллект, дата-центры вы можете развивать активно», — предложил президент России.
Лукашенко согласился, что в этом случае появляется еще один потребитель электроэнергии.
«Причём мощный. Очень мощный», — подтвердил Путин.
«Поэтому даже у нас станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в» холодном режиме«, когда они у нас были, мы там как раз разместили эти майнинги, иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают», — рассказал белорусский лидер.