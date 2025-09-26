Путин посоветовал Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии

«Поэтому даже у нас станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в» холодном режиме«, когда они у нас были, мы там как раз разместили эти майнинги, иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают», — рассказал белорусский лидер.