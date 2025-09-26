В Ростовской области утвердили трех мировых судей

Михаил Нестеров занял пост мирового судьи судебного участка № 4 Ворошиловского района Ростова-на-Дону. В 2022 году он уже работал на аналогичной должности в течение трехлетнего периода.
Лаура Манукян получила назначение мировым судьей участка № 7 Азовского судебного района. Областные депутаты также избирали ее на эту должность в 2022 году сроком на три года.
Анна Забуруннова стала мировым судьей участка № 4 Усть-Донецкого судебного района. До назначения она работала секретарем заседаний В судах г. Ростова-на-Дону. В 2022 году ее избрали мировым судьей на трехлетний период.