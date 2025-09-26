Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области утвердили трех мировых судей

В Ростовской области утвердили трех мировых судей на должности без временных ограничений полномочий. Такое решении было принято на заседании Заксобрания сегодня, 26 сентября.

Источник: Коммерсантъ

Михаил Нестеров занял пост мирового судьи судебного участка № 4 Ворошиловского района Ростова-на-Дону. В 2022 году он уже работал на аналогичной должности в течение трехлетнего периода.

Лаура Манукян получила назначение мировым судьей участка № 7 Азовского судебного района. Областные депутаты также избирали ее на эту должность в 2022 году сроком на три года.

Анна Забуруннова стала мировым судьей участка № 4 Усть-Донецкого судебного района. До назначения она работала секретарем заседаний В судах г. Ростова-на-Дону. В 2022 году ее избрали мировым судьей на трехлетний период.