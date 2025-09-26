Дмитрий Асанцев единогласно возглавил горсовет Новосибирска на 5 лет

В Большом зале мэрии города Новосибирска состоялась первая сессия Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва. Главным событием сессии стало избрание председателя Совета. Им стал Дмитрий Асанцев, который продолжит свою работу в качестве председателя на протяжении нового созыва.
С 2025 по 2030 годы интересы новосибирцев будут представлять 50 депутатов, избранных по одномандатным округам. Из них 49 депутатов входят в различные депутатские объединения. «Единая Россия» будет представлена 40 депутатами, КПРФ — 6, а «Новые люди» — 3. На первой сессии депутаты избрали председателя Совета депутатов, его заместителей, а также сформировали состав постоянных комиссий Совета и утвердили их председателей.
Председателем Совета депутатов города Новосибирска был избран Дмитрий Асанцев. За его кандидатуру проголосовали все депутаты. Дмитрий Асанцев выразил благодарность коллегам за поддержку: «Мне очень приятно, что при тайном голосовании мою кандидатуру на должность председателя Совета депутатов города Новосибирска коллеги поддержали единогласно. Большое спасибо и представителям других депутатских объединений, которые также поддержали мою кандидатуру на своих заседаниях и сегодня выразились публично. Конечно, это ко многому обязывает, и я буду стараться придерживаться тех же принципов, которые были и в предыдущих созывах», — отметил он.
Асанцев подчеркнул, что одним из главных приоритетов для него является отстаивание интересов избирателей. «Мы, депутаты, обязаны обеспечивать продуктивную работу для наших избирателей. Я буду максимально взвешенно и объективно относиться к коллегам, независимо от их партийной принадлежности. Нам предстоит решать такие ключевые проблемы, как состояние школ, транспортные развязки, уборочная техника, ливневая система и муниципальный транспорт. Эти вопросы крайне важны для жителей Новосибирска», — добавил он.
Согласно новому регламенту, заместителями председателя Совета депутатов стали четыре депутата от «Единой России»: Николай Тямин, который сохранил свою должность с предыдущего созыва, Кирилл Покровский, экс-председатель комиссии по бюджету и налоговой политике, Андрей Гудовский, экс-председатель комиссии по контролю за органами местного самоуправления, и Александр Быковский. Также в число заместителей вошли представители других партий: Павел Горшков (КПРФ) и Екатерина Шалимова («Новые люди»).
Дмитрий Асанцев подчеркнул важность опыта заместителей и их роль в эффективной работе Совета: «Практика работы предыдущего созыва показала, что депутаты с опытом нескольких созывов, работающие в разных комиссиях, лучше понимают специфику власти и могут направить новых членов Совета депутатов. В этом созыве у заместителей будет сужено направление работы, что поможет более детально решать вопросы и обеспечивать своевременное решение проблем».
Состав постоянных комиссий Совета депутатов остался прежним. Председателями комиссий стали: Игорь Кудин (по бюджету и налоговой политике), Александр Тарасов (по городскому хозяйству), Александр Згурин (по культуре, спорту и молодежной политике), Денис Кулинич (по социальной политике и образованию), Павел Чернышев (по развитию предпринимательства), Сергей Трубников (по градостроительству), Ирина Беспечная (по местному самоуправлению), Виктор Стрельников (по наказам избирателей), Сергей Бондаренко (по муниципальной собственности) и Ирина Константинова (по контролю за органами местного самоуправления).
В своем обращении Дмитрий Асанцев отметил, что предыдущие созывы Совета депутатов проделали большую работу по улучшению работы аппарата Совета. В частности, была усилена юридическая составляющая, что позволило повысить точность и правильность принимаемых решений. Кроме того, в прошлом созыве была сокращена численность главных специалистов постоянных комиссий, что позволило сэкономить почти 9 миллионов рублей, которые были направлены на решение более актуальных задач города.
«Мы проделали важную работу в части создания эффективной комиссии по контролю за исполнением полномочий местных органов. Эта комиссия позволила нам своевременно решать вопросы, которые важны для города. С момента её создания мы увидели реальные результаты работы, и уверен, что это продолжится в новом созыве», — заключил Дмитрий Асанцев.
Первая сессия Совета депутатов восьмого созыва прошла в конструктивной атмосфере. Все вопросы были решены в срок, и депутаты выразили готовность к совместной продуктивной работе.