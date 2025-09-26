Ричмонд
Токаев обсудил с Путиным подготовку к визиту в Россию

Путин и Токаев обсудили подготовку к визиту Токаева в Россию.

Источник: AP 2024

АЛМА-АТА, 26 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил подготовку к предстоящему государственному визиту казахстанского лидера в Российскую Федерацию, сообщает в пятницу пресс-служба Токаева.

«Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентский пресс-службы.

В августе пресс-служба главы Казахстана сообщила, что в ноябре Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Москву.