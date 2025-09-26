Токаев обсудил с Путиным подготовку к визиту в Россию

«Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентский пресс-службы.