Путин и Токаев отметили позитивную динамику торгового сотрудничества

Путин и Токаев отметили позитивную динамику торговли РФ и Казахстана.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с удовлетворением отметили позитивную динамику торгового сотрудничества РФ и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию. С удовлетворением отмечена позитивная динамика торгово-инвестиционного сотрудничества», — говорится в сообщении.