Путин и Токаев отметили позитивную динамику торгового сотрудничества

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию. С удовлетворением отмечена позитивная динамика торгово-инвестиционного сотрудничества», — говорится в сообщении.