Журналисты рассказали, что подали на завтрак Путину и Лукашенко в Кремле

Пул первого: Путину и Лукашенко на завтрак подали омлет и гречку и запеканку.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 26 сен — РИА Новости. На рабочий завтрак президентам Белоруссии и России Александру Лукашенко и Владимиру Путину в Кремле подали, в частности, белковый омлет, гречневую кашу и творожную запеканку, сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

«Пул первого» опубликовал фотографию меню рабочего завтрака. В нем значатся белковый омлет с форелью и спаржей, ролл с пастрами из говядины, зеленая гречка с авокадо и яйцом, пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком и творожная запеканка с изюмом и клубникой.

В пятницу президенты двух стран провели переговоры в Москве, в ходе которых обсудили строительство АЭС в Белоруссии, вопросы покупки газа у «Газпрома», а также ряд региональных проблем.

