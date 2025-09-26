Журналисты рассказали, что подали на завтрак Путину и Лукашенко в Кремле

«Пул первого» опубликовал фотографию меню рабочего завтрака. В нем значатся белковый омлет с форелью и спаржей, ролл с пастрами из говядины, зеленая гречка с авокадо и яйцом, пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком и творожная запеканка с изюмом и клубникой.