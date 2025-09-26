В Лондоне «не оставляют надежд с помощью подконтрольного киевского режима все же нанести нашей стране стратегическое поражение», указали в МИД РФ. «Дабы продлить жизнь терпящему одно поражение за другим “украинскому проекту”, в минувшие дни в ход пущены обкатанные британцами инструменты манипуляции сознанием: очередной виток антироссийской шпиономании, фантазии о якобы нависшей над Европой “военной угрозе”, с помпой объявленные экономические ограничения, правда, бьющие в основном по британской же экономике», — акцентировали внимание на Смоленской площади.