Россия ввела санкции против политиков и «экспертов» Британии

«В их числе лица, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении, в том числе фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации о нашей стране», — информировали в министерстве.
Персоналии
В санкционный список вошли подданные Великобритании, а также «сотрудничающие с сеющими клевету и раздор британскими аналитическими и консалтинговыми центрами граждане третьих стран, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию».
Санкции, в частности, введены в отношении основателя и исполнительного директора британского исследовательского центра Open Source Centre Джеймса Бирна, заместителя директора Управления по применению торговых санкций Министерства предпринимательства и торговли Великобритании Анны Дибел-Юнг, депутата Палаты общин парламента Великобритании от Шотландской национальной партии Дэвида Дугана, начальника Управления по применению финансовых санкций МИД Великобритании Макса Петрокофски.
Кроме того, в список внесен ряд представителей Управления по применению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании.
Ответные меры
В Лондоне «не оставляют надежд с помощью подконтрольного киевского режима все же нанести нашей стране стратегическое поражение», указали в МИД РФ. «Дабы продлить жизнь терпящему одно поражение за другим “украинскому проекту”, в минувшие дни в ход пущены обкатанные британцами инструменты манипуляции сознанием: очередной виток антироссийской шпиономании, фантазии о якобы нависшей над Европой “военной угрозе”, с помпой объявленные экономические ограничения, правда, бьющие в основном по британской же экономике», — акцентировали внимание на Смоленской площади.
Циничные антироссийские авантюры «продолжают исправно финансироваться Лондоном в ущерб деградирующей социально-экономической и, как следствие, внутриполитической обстановке в стране», говорится в заявлении МИД. «Ситуация с выполнением британским правительством базовых социальных обязательств перед собственным населением с каждым месяцем все сильнее напоминает “Тришкин кафтан” — будь то в сфере сдерживания нелегальной миграции и разгула уличной преступности или стимулирования экономического роста», — указали в дипведомстве.
«Любые усилия британской стороны в погоне за дискредитацией и “изоляцией” России, в том числе в контексте СВО, будут неизменно получать решительный и жесткий отпор с нашей стороны, — подчеркнули в МИД РФ. — Работа над расширением российского стоп-листа, обусловленная сохранением деструктивной британской политики по эскалации напряженности в Европе и мире, будет продолжена».