Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя

Избранный губернатор принес присягу на верность народу, Конституции России и Уставу города.

Источник: правительство Севастополя/Tg

Сегодня, 26 сентября, Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя после произнесения торжественной присяги в зале заседаний правительства города.

Избирательная комиссия официально утвердила результаты выборов 16 сентября, подтвердив победу Михаила Развожаева, который набрал 81,73% голосов избирателей. Согласно статье 25 Устава Севастополя, избранный глава города принес присягу на верность народу, Конституции России и Уставу города.

«Со всей ответственностью я хочу сказать: вступая в должность, понимаю, что легко не будет, но уверен, что все вместе мы справимся с любыми вызовами во имя России, во имя Севастополя», — сказал Михаил Развожаев, поблагодарив каждого, кто поддержал его.