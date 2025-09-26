Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя

«Со всей ответственностью я хочу сказать: вступая в должность, понимаю, что легко не будет, но уверен, что все вместе мы справимся с любыми вызовами во имя России, во имя Севастополя», — сказал Михаил Развожаев, поблагодарив каждого, кто поддержал его.