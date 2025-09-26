FT рассказала о российском корабле, который «не дает НАТО уснуть»

В январе 2025 года министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что деятельность «Янтаря» не приветствуется. «Я хочу, чтобы президент [России Владимир] Путин услышал это послание. Мы не будем уклоняться от решительных действий по защите страны», — сказал он. Тогда, в январе 2025 года, корабль заметили в Ла-Манше. В частности, Хили отметил «усиление опасений», которые связаны с возможной дестабилизацией работы подводных кабелей и другой важной инфраструктуры.