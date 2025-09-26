Ричмонд
Город Алатау в Казахстане получил специальный статус

Соответствующий Указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

Источник: акимат Алматинской области

АЛМАТЫ, 26 сен — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев своим Указом придал городу Алатау специальный статус города опережающего развития.

Основными направлением и содержанием специального статуса определить:

формирование особой институциональной среды, обеспечивающей ускоренное социально-экономическое развитие города Алатау за счет инвестиций в растущие и новые отрасли предпринимательства и внедрения инноваций в различные сферы деятельности;

обеспечение качественно нового уровня институциональной базы для привлечения и защиты любых частных инвестиций в развитие города Алатау;

применение ведущих международных подходов и практик в управлении городом Алатау, в том числе в условиях функционирования специальной экономической зоны.

Президент отмечал, что Alatau City должен стать первым полностью цифровым городом региона — от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами.

Город будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни.