Город Алатау в Казахстане получил специальный статус

АЛМАТЫ, 26 сен — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев своим Указом придал городу Алатау специальный статус города опережающего развития.
Основными направлением и содержанием специального статуса определить:
формирование особой институциональной среды, обеспечивающей ускоренное социально-экономическое развитие города Алатау за счет инвестиций в растущие и новые отрасли предпринимательства и внедрения инноваций в различные сферы деятельности;
обеспечение качественно нового уровня институциональной базы для привлечения и защиты любых частных инвестиций в развитие города Алатау;
применение ведущих международных подходов и практик в управлении городом Алатау, в том числе в условиях функционирования специальной экономической зоны.
Президент отмечал, что Alatau City должен стать первым полностью цифровым городом региона — от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами.
Город будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни.