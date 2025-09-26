Ричмонд
Стубб: США сократят присутствие в Европе в пользу Индо-Тихоокеанского региона

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. США могут сократить присутствие своих военных в Европе, чтобы уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону. Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил изданию Politico.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, акцент немного сместится на Индо-Тихоокеанский регион, и это можно понять Наверное, число [военных США в Европе] сократится, но мы не знаем, на сколько», — заявил политик.

По его словам, вопрос еще будет обсуждаться. Стубб отметил, что «не слишком переживает», так как военное присутствие в Европе отвечает стратегическим интересам США. Европейские страны НАТО надеются, что Вашингтон оставит на континенте «ключевое оборудование», включая радары.

Как отмечается в публикации, текущая численность американских войск в Европе составляет от 70 тыс. до 90 тыс. человек.

Ранее Politico сообщало, что Вашингтон может принять решение о передислокации до 30% из числа находящихся в Европе американских военных.

