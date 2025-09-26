TWZ проанализировал первые четкие снимки китайского истребителя шестого поколения J-50

Хотя TWZ подчеркивает, что подлинность снимков не доказана, они тем не менее очень точно совпадают с предыдущими не столь четкими изображениями самолета, которые проанализировало издание. Также TWZ отмечает, что до сих пор неизвестно, являются ли самолеты на снимках образцом для демонстрации технических усовершенствований или же производственным типовым проектом. Учитывая скорость, с которой Китай развивается в области систем воздушного боя, издание не исключает второй вариант.
Также у него есть ряд уникальных характеристик, например поворотные плоскости управления на концах крыльев.
На новых снимках TWZ обнаружил сопла с управляемым 2D-вектором тяги, как у американского многоцелевого истребителя F-22. На них заметны тонкие зазубренные кромки вокруг корпуса сопла, что типично для военных самолетов-невидимок, поясняет издание.
На фотографиях также видна очень длинная ромбовидная носовая часть с глубоким куполом и воздухозаборники, которые имеют трапециевидную форму и оснащены системой безотказного сверхзвукового впуска (DSI), говорится в статье.
Судя по фотографиям, самолетом управляет один пилот, полагает TWZ. Под носовой частью виден корпус электронно-оптической системы целеуказания (EOTS).
На спинке фюзеляжа за кабиной пилота видны небольшие выступы, которые выглядят как открытые створки небольших дополнительных воздухозаборников. Если бы они были фиксированными, то в них, по версии издания, могли быть расположены радарные комплексы с распределенной апертурой (DAS) или другие датчики и коммуникационные отверстия.
Также TWZ обращает внимание на фирменные поворотные законцовки крыльев самолета, отклоненные вниз. Они помогают удерживать очень неустойчивый по своей природе бесхвостый самолет в нужном направлении, особенно во время медленного полета и сложного маневрирования.
В целом, фотографии производят «приятное» впечатление и дают лучшее представление о том, как выглядит новый китайский самолет при хорошем освещении, признается издание.