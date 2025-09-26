TWZ проанализировал первые четкие снимки китайского истребителя шестого поколения J-50

Хотя TWZ подчеркивает, что подлинность снимков не доказана, они тем не менее очень точно совпадают с предыдущими не столь четкими изображениями самолета, которые проанализировало издание. Также TWZ отмечает, что до сих пор неизвестно, являются ли самолеты на снимках образцом для демонстрации технических усовершенствований или же производственным типовым проектом. Учитывая скорость, с которой Китай развивается в области систем воздушного боя, издание не исключает второй вариант.