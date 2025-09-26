Ричмонд
Токаев дал поручения вновь назначенному главе МИД

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного министра иностранных дел Ермека Кошербаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Как сообщили в Акорде, в ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев дал Ермеку Кошербаеву конкретные поручения по дальнейшему укреплению сбалансированной внешней политики, активному продвижению национальных интересов на международной арене, усилению экономической дипломатии и инвестиционного сотрудничества.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости активизации взаимодействия в многосторонних форматах, а также повышения эффективности работы по защите прав и интересов граждан Казахстана за рубежом.