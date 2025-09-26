The Telegraph узнала, какие ракеты попросил у США Зеленский

Об этих переговорах он говорил и в своем последнем интервью для Axios. В нем он допустил, что если Киев получит от Вашингтона новое дальнобойное оружие, то будет его использовать. Какое именно вооружение было запрошено у Трампа, президент отказался раскрыть. Кроме того, в разговоре с Axios Зеленский отметил, что «чиновники Кремля» должны знать, где находятся бомбоубежища, «они нужны им», заявил он.