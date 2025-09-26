Литва организовала с Белоруссией «горячую линию» по БПЛА

О том, что между Литвой и Белоруссией налажено взаимодействие, рассказал изданию Welt заместитель министра нацобороны Литвы Томас Годляускас.
«Польша была предупреждена Беларусью о перемещении беспилотников. И у нас также есть своего рода “горячая линия” с Беларусью для таких случаев», — цитирует представителя оборонного ведомства «Интерфакс».
Ранее глава Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко и начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула рассказали, что во время нарушения дронами воздушного пространства Польши 10 сентября Минск уведомил Варшаву о движении БПЛА.
ВС Польши отреагировали на предупреждение — объявили об операции по нейтрализации дронов, пересекших границу. По тревоге в воздух были подняты самолеты польских ВВС и стран НАТО. Часть беспилотников смогли уничтожить.