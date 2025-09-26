Ричмонд
Литва организовала с Белоруссией «горячую линию» по БПЛА

Вильнюс согласовал с Минском функционирование «горячей линии» по дронам для того, чтобы получать от белорусских военных оперативную информацию о передвижении беспилотных летательных аппаратов, которые потенциально способны нарушить воздушное пространство.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О том, что между Литвой и Белоруссией налажено взаимодействие, рассказал изданию Welt заместитель министра нацобороны Литвы Томас Годляускас.

«Польша была предупреждена Беларусью о перемещении беспилотников. И у нас также есть своего рода “горячая линия” с Беларусью для таких случаев», — цитирует представителя оборонного ведомства «Интерфакс».

Ранее глава Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко и начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула рассказали, что во время нарушения дронами воздушного пространства Польши 10 сентября Минск уведомил Варшаву о движении БПЛА.

ВС Польши отреагировали на предупреждение — объявили об операции по нейтрализации дронов, пересекших границу. По тревоге в воздух были подняты самолеты польских ВВС и стран НАТО. Часть беспилотников смогли уничтожить.

