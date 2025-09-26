Саркози не планирует просить помилования у Макрона

Адвокат отметил, что суд снял с экс-президента самые серьезные обвинения, касающиеся коррупции и нелегального финансирования его избирательной кампании, пишут «Ведомости».
25 сентября парижский суд приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы, но полностью оправдал его по обвинениям в коррупции, хищении государственных ресурсов и незаконном финансировании кампании. Суд также не нашел доказательств использования ливийских средств в предвыборной гонке 2007 года.
По оценкам аналитиков, суд над Саркози также нанес урон по репутации его бывших соратников. Специалист ИМЭМО РАН Павел Тимофеев сказал «Ведомостям», что этот судебный процесс формирует негативную практику привлечения к ответственности бывших президентов от правых сил, что негативно сказывается на их образе.
Николя Саркози занимал пост президента Франции в период с 2007 по 2012 год. В июле он был лишен важной государственной награды — ордена Почетного легиона. Саркози вошел в историю как первый президент Франции, осужденный на реальный срок, а также как второй руководитель страны, который утратил орден Почетного легиона.