Саркози не планирует просить помилования у Макрона

Николя Саркози занимал пост президента Франции в период с 2007 по 2012 год. В июле он был лишен важной государственной награды — ордена Почетного легиона. Саркози вошел в историю как первый президент Франции, осужденный на реальный срок, а также как второй руководитель страны, который утратил орден Почетного легиона.