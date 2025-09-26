Ричмонд
Нетаньяху в ООН потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Израиль настаивает на том, что все имеющиеся у Ирана запасы обогащенного урана должны быть уничтожены. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: Reuters

Он напомнил, что ранее Израиль причинил значительный ущерб ядерной программе Ирана. «Но мы должны сохранять бдительность. Мы не должны допустить, чтобы Иран восстановил свой военный ядерный потенциал. Иран имеет запасы обогащенного урана. Эти запасы должны быть уничтожены, а завтра должны быть восстановлены санкции Совета Безопасности ООН против Ирана», — сказал он.

