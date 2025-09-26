Нетаньяху в ООН потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана

Он напомнил, что ранее Израиль причинил значительный ущерб ядерной программе Ирана. «Но мы должны сохранять бдительность. Мы не должны допустить, чтобы Иран восстановил свой военный ядерный потенциал. Иран имеет запасы обогащенного урана. Эти запасы должны быть уничтожены, а завтра должны быть восстановлены санкции Совета Безопасности ООН против Ирана», — сказал он.
