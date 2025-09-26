Зеленский сообщил о нарушении дронами Венгрии границ Украины

Сийярто обвинял Киев и Брюссель в попытках втянуть Будапешт в войну. В августе на фоне ударов Украины по трубопроводу «Дружба», после которых поставки по нему приостанавливались на несколько дней, он потребовал от Киева прекратить провокации.