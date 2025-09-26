Власти Рио-де-Жанейро наградят полицейских за убийства на месте преступления

Члены законодательного собрания поддержали принятие закона значительным большинством голосов: 47 против 15. Согласно документу, полицейский будет получать бонус в размере 10−150% от зарплаты за «нейтрализацию преступников» и изъятие огнестрельного оружия. Сторонники закона настаивают, что победить преступность в городе можно только с помощью «железного кулака». Как заявил член Либеральной партии Александр Кноплок, «если эти люди не понимают, что такое цивилизованность, они должны быть нейтрализованы полицией». «Если ты держишь ствол, ты должен быть нейтрализован», — добавил он.