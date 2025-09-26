Юрий Шалабаев провел совещание с нижегородскими и кстовскими дорожниками

Как отметил глава города, в последние годы в коммунальную сферу было вложено много сил и средств. Была приобретена новая современная техника, оптимизированы маршруты ее работы, отремонтированы дорожные базы, а также существенно сокращено использование пескосоляной смеси. Теперь все это предстоит сделать в Кстово.