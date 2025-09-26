Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел совещание с нижегородскими и кстовскими дорожниками, посвященное внедрению нижегородского опыта в работе на кстовских дорогах. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.
«После объединения работы предстоит много, протяженность обслуживаемых дорог увеличилась почти на 1000 километров. Сейчас перед дорожниками стоит важная задача — адаптировать проверенные аномальными снегопадами алгоритмы, которые показали свою эффективность на территории Нижнего Новгорода, в Кстово» — написал Юрий Шалабаев.
Как отметил глава города, в последние годы в коммунальную сферу было вложено много сил и средств. Была приобретена новая современная техника, оптимизированы маршруты ее работы, отремонтированы дорожные базы, а также существенно сокращено использование пескосоляной смеси. Теперь все это предстоит сделать в Кстово.
«А пока все вместе приступили к подготовке техники для работы в минусовых температурах. К первому снегопаду КДМ должны быть дооснащены всем необходимым оборудованием», — сказал Юрий Шалабаев.
Напомним, что 27 марта 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал закон о слиянии Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа в одно муниципальное образование. Решение об этом было принято Законодательным собранием области.