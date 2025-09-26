Ричмонд
ЕНТ в Казахстане хотят сделать международным экзаменом

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах мажилиса рассказал, какие изменения ждут единое национальное тестирование в ближайшие годы, передает корреспондент NUR.KZ.

Сначала Саясат Нурбек успокоил, сообщив, что в 2026 году никаких изменений в ЕНТ не будет. Затем рассказал о планируемых новшествах.

«Мы разрабатываем пятилетний план — это долгосрочный поэтапный план. На первом этапе группа наших тестологов пройдет обучение во всемирно известной компании ETS. Сегодня один сотрудник наш находится там. Это компания — разработчик SAT, TOEFL. Второй этап, когда мы обучим наших тестологов с помощью этой компании, — будет разработана методология. Зачем она нужна? Сейчас зарубежные вузы, которые открываются, не признают ЕНТ как международный авторизированный сертифицированный тест, и наши абитуриенты готовятся, получают его, поступают за рубеж и он тоже не признается. Мы хотим прийти к такой модели, чтобы ЕНТ превратилось в международный тест для поступления в зарубежные университеты», — заявил министр.

Саясат Нурбек заключил, что, если все будет сделано правильно, казахстанские выпускники с получением сертификата ЕНТ смогут поступать в любой университет мира.