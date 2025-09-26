Минюст объявил иноагентом экс-владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева

В сообщении Минюста говорится, что все перечисленные выступали против военной операции на Украине, принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов или признанных в России нежелательными организаций, а также распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».