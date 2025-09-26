Ричмонд
Минюст объявил иноагентом экс-владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева

Минюст расширил реестр иноагентов. В список попали:

медиаменеджер Демьян Кудрявцев;

кинокритик Зинаида Пронченко;

журналист Андрей Калитин;

адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов;

независимая литературная премия «ДАР».

Источник: РБК

В сообщении Минюста говорится, что все перечисленные выступали против военной операции на Украине, принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов или признанных в России нежелательными организаций, а также распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Ведомство заявляет, что Калитин и Пронченко взаимодействуют с другими иноагентами. Захватов, по данным Минюста, является одним из руководителей проекта, цель которого — сбор денежных средств для украинских военных.

Демьян Кудрявцев с 2006 по 2012 руководил ИД «Коммерсантъ». С 2015-го по 2020 год был одним из владельцев «Ведомостей». Гражданин Израиля, в 2017 году был лишен российского гражданства.