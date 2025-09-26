Владимир Путин наградил четверых отличившихся татарстанцев

В соответствии с указом, высокую государственную награду Плотников получил за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу.
Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» было присвоено мастеру по добыче нефти, газа и конденсата территориально-производственного предприятия «ТатРИТЭКнефть» Александру Иванову.
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью «За труды по сельскому хозяйству» были награждены главный зоотехник-селекционер службы главного зоотехника «ОРСИС-АГРО» Любовь Ибатуллина и генеральный директор ПК «Агромастер» Ильгиз Исламов.