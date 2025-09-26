Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто останется на упрощенном налоговом режиме в Казахстане

Минэкономики вынесло на обсуждение списки.

Источник: Reuters

АЛМАТЫ, 26 сен — Sputnik. Минэкономики Казахстана вынесло на обсуждение списки тех, кто останется на упрощенном налоговом режиме.

Остальные перейдут на общеустановленный режим и будут платить НДС (16% с 2026 года).

Упрощенку предлагается оставить для порядка 300 видов деятельности, ориентированных на население:

  • розничная торговля на площадях до 2 000 кв. м (включая аптеки);
  • розничная торговля путем заказа товаров по почте или через интернет, сетевой маркетинг, а также прочая розничная торговля вне магазинов;
  • услуги проживания, общепита, аренды жилья и транспорта;
  • лёгкая и пищевая промышленность;
  • пассажирские перевозки;
  • услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования, медицинские и соцуслуги.
  • бытовые и строительные работы для населения;
  • креативная индустрия, спорт, культура;
  • сельское хозяйство.

В итоге упрощенные режимы сохранят около 70% всех налогоплательщиков. Малый бизнес, ориентированный на B2C, продолжит работать по специальному режиму, а более крупные виды деятельности перейдут на общеустановленный.

При этом налогоплательщики с оборотом до 40 млн тенге в год при переходе в общеустановленный режим не будут являться плательщиком НДС. Подробнее в проекте документа.