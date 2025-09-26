Кто останется на упрощенном налоговом режиме в Казахстане

АЛМАТЫ, 26 сен — Sputnik. Минэкономики Казахстана вынесло на обсуждение списки тех, кто останется на упрощенном налоговом режиме.
Остальные перейдут на общеустановленный режим и будут платить НДС (16% с 2026 года).
Упрощенку предлагается оставить для порядка 300 видов деятельности, ориентированных на население:
- розничная торговля на площадях до 2 000 кв. м (включая аптеки);
- розничная торговля путем заказа товаров по почте или через интернет, сетевой маркетинг, а также прочая розничная торговля вне магазинов;
- услуги проживания, общепита, аренды жилья и транспорта;
- лёгкая и пищевая промышленность;
- пассажирские перевозки;
- услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования, медицинские и соцуслуги.
- бытовые и строительные работы для населения;
- креативная индустрия, спорт, культура;
- сельское хозяйство.
В итоге упрощенные режимы сохранят около 70% всех налогоплательщиков. Малый бизнес, ориентированный на B2C, продолжит работать по специальному режиму, а более крупные виды деятельности перейдут на общеустановленный.
При этом налогоплательщики с оборотом до 40 млн тенге в год при переходе в общеустановленный режим не будут являться плательщиком НДС. Подробнее в проекте документа.