Ещё один бывший вице-губернатор Петербурга перешел в Мариинский театр

Бывший вице-губернатор Петербурга Евгений Елин назначен первым заместителем художественного руководителя Мариинского театра. Об этом «Фонтанке» 26 сентября рассказал собеседник в руководстве театра.

Назначение состоялось несколько недель назад. Ожидается, что Елин будет отвечать за проекты развития театра.

Елин в 2009 году был назначен председателем комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. После смены губернатора переехал в Москву. В 2013 году назначен заместителем министра экономического развития. В 2019-м он вернулся в Смольный в качестве вице-губернатора по экономической политике, проработав почти два года. В 2023—2024 годах Елин был председателем совета директоров S7 Group, одновременно возглавляя её дочернюю компанию «Технологии и моторы».

Елин стал уже вторым экс-вице-губернатором Петербурга, получившим работу в Мариинском театре. Ранее советником Валерия Гергиева стал Марат Оганесян, когда-то отвечавший за стройку в Петербурге и осужденный за взятки от подрядчиков в период строительства стадиона на Крестовском острове. В январе суд снял с него судимость.