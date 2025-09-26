Ещё один бывший вице-губернатор Петербурга перешел в Мариинский театр

Елин в 2009 году был назначен председателем комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. После смены губернатора переехал в Москву. В 2013 году назначен заместителем министра экономического развития. В 2019-м он вернулся в Смольный в качестве вице-губернатора по экономической политике, проработав почти два года. В 2023—2024 годах Елин был председателем совета директоров S7 Group, одновременно возглавляя её дочернюю компанию «Технологии и моторы».