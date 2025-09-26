Стало известно, сколько длилась встреча Путина и Лукашенко в Москве

Ранее в Кремле прошли переговоры президентов Путина и Лукашенко. В ходе встречи обсуждались перспективы строительства новой атомной электростанции на территории Белоруссии, текущее состояние двусторонних отношений, а также международная обстановка. Президент России отметил, что его страна является ведущим торгово-экономическим партнером Белоруссии, а общий объем накопленных инвестиций достигает 4,5 миллиарда долларов. Путин охарактеризовал ситуацию в экономике как крайне позитивную. Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности Союзного государства решаются в плановом и устойчивом режиме.