В Совфеде объяснили отказ в допуске наблюдателей на выборы в Молдавии

«(Президент Молдавии) Майя Санду и её кураторы в Брюсселе совсем не уверены в поддержке молдавского народа. Именно в этом контексте следует понимать отказ в допуске российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) на парламентские выборы в Молдавии», — написал политик в своем Telegram-канале.