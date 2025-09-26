Ричмонд
В Совфеде объяснили отказ в допуске наблюдателей на выборы в Молдавии

Сенатор РФ Джабаров: молдавские власти не уверены в своем успехе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Отказ российским наблюдателям в допуске на парламентские выборы в Молдавии связан с тем, что молдавские власти не уверены в своем успехе в ходе голосования, считает российский сенатор Владимир Джабаров.

«(Президент Молдавии) Майя Санду и её кураторы в Брюсселе совсем не уверены в поддержке молдавского народа. Именно в этом контексте следует понимать отказ в допуске российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) на парламентские выборы в Молдавии», — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, в пользу этого говорит и опыт предыдущей выборной кампании в республике, когда Санду, не заручившись поддержкой граждан внутри страны, победила благодаря голосованию западных диаспор.

«Во всяком случае, посаженная режимом Санду в тюрьму башкан Гагаузии Евгения Гуцул открыто говорила об электоральных манипуляциях и бесконтрольном голосовании в молдавских дипмиссиях в Европе и Северной Америке», — отметил Джабаров..

Он напомнил, что появились и свежие данные соцопросов, согласно которым правящая ныне партия «Действие и солидарность» (ПДС) не является самой популярной политической силой.

«Отказывая в доступе нашим наблюдателям, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ идёт на поводу у молдавских властей. И вряд ли мы дождёмся от ОБСЕ признания нарушения Кишинёвом электоральных обязательств либо должной публичной оценки произошедшего», — считает политик.

Джабаров отметил, что сама ОБСЕ давно превратилась в абсолютно предвзятую организацию.

«Её эффективность околонулевая, если учитывать первоначальные планы», — подчеркнул он.

