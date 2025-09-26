Грузинских журналистов, приехавших в Молдову освещать выборы, задержали в аэропорту Кишинева и не пустили в страну: Все документы у них были в порядке

Съемочную группу грузинского телеканала «Имеди» не пустили в Молдову.
Журналист Саба Хвичия и оператор должны были освещать парламентские выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября, передает @SputnikGeorgia.
«На паспортном контроле в Кишиневе нам сообщили, что якобы у нас не было соответствующих документов, подтверждающих место жительства, цель приезда и материальное обеспечение. Но это именно те документы, которые мы уже предоставили пограничнику. Уже более пяти часов мы находимся в комнате с другими депортированными людьми и ждем рейс до Тбилиси», — заявил Хвичия.
