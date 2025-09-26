Ричмонд
Глава МИД Венгрии ответил на обвинения Зеленского в атаке БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский начинает сходить с ума. Так глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление украинского лидера, обвинившего республику в нарушении воздушного пространства разведывательными беспилотниками, которые, якобы, принадлежали Венгрии, передает Reuters.

Источник: Reuters

«Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от своих антивенгерских взглядов… Теперь он видит чудовищ», — указал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства страны. Политик выступил с обвинениями в адрес Будапешта по итогам совещания с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. По его словам, венгерские БПЛА могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

Зеленский поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте.

