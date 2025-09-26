Глава МИД Венгрии ответил на обвинения Зеленского в атаке БПЛА

«Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от своих антивенгерских взглядов… Теперь он видит чудовищ», — указал министр.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства страны. Политик выступил с обвинениями в адрес Будапешта по итогам совещания с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. По его словам, венгерские БПЛА могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах.
Зеленский поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте.