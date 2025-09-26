Трамп: сделка по Газе, вероятно, достигнута

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на Генассамблее ООН. Он заявил, что война в секторе Газа завершится, если «Хамас» согласится на требования о демилитаризации анклава. Движение публично отвергало условие о демилитаризации, при этом заявляло о готовности освободить израильских заложников в обмен на прекращение огня, вывод войск Израиля из сектора Газа и освобождение палестинских заключенных.