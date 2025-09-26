Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: сделка по Газе, вероятно, достигнута

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и палестинское движение «Хамас», вероятно, достигли соглашения о прекращении войны в секторе Газа.

Источник: Reuters

«Похоже, у нас есть соглашение по Газе. Я думаю, что это соглашение вернет заложников, это соглашение положит конец войне», — сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по Reuters).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на Генассамблее ООН. Он заявил, что война в секторе Газа завершится, если «Хамас» согласится на требования о демилитаризации анклава. Движение публично отвергало условие о демилитаризации, при этом заявляло о готовности освободить израильских заложников в обмен на прекращение огня, вывод войск Израиля из сектора Газа и освобождение палестинских заключенных.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше