Трамп: сделка по Газе, вероятно, достигнута

«Похоже, у нас есть соглашение по Газе. Я думаю, что это соглашение вернет заложников, это соглашение положит конец войне», — сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по Reuters).
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на Генассамблее ООН. Он заявил, что война в секторе Газа завершится, если «Хамас» согласится на требования о демилитаризации анклава. Движение публично отвергало условие о демилитаризации, при этом заявляло о готовности освободить израильских заложников в обмен на прекращение огня, вывод войск Израиля из сектора Газа и освобождение палестинских заключенных.
