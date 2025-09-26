Путин встретился с избранными главами регионов

Встреча традиционно проходит по завершению единого дня голосования, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В период ЕДГ избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.
Так, губернатором Курской области был избран Александр Хинштейн, Коми — Ростислав Гольдштейн, Новгородской области — Александр Дронов, Оренбургской области — Евгений Солнцев, Ростовской области — Юрий Слюсарь, ЕАО — Мария Костюк, Свердловской области — Денис Паслер, Тамбовской области — Евгений Первышов.
На должность главы Татарстана был переизбран Рустам Минниханов. Также пост главы Чувашии вновь занял Олег Николаев, Севастополя — Михаил Развожаев, Камчатки — Владимир Солодов, Пермского края — Дмитрий Махонин, Архангельской области — Александр Цыбульский, Брянской области — Александр Богомаз, Иркутской области — Игорь Кобзев, Калужской области — Владислав Шапша, Костромской области — Сергей Ситников, Ленинградской области — Александр Дрозденко, Краснодарского края — Вениамин Кондратьев.
В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех кандидатов, предложенных Владимиром Путиным. Победу одержала врио губернатора Ирина Гехт.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах — депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.